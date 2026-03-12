Siad investe 18 milioni per il nuovo stabilimento per produrre compressori a Seriate

Il Gruppo Siad ha annunciato un investimento di 18 milioni di euro per la costruzione di un nuovo stabilimento a Seriate, in provincia di Bergamo. La struttura sarà dedicata alla produzione di compressori e si troverà in una zona industriale della città. La realizzazione dell’impianto coinvolge diverse fasi di sviluppo e sarà operativa nel prossimo futuro.

Bergamo. Il Gruppo Siad investe 18 milioni di euro nello sviluppo di un nuovo stabilimento produttivo a Seriate, dedicato alla divisione compressori. La conclusione dei lavori è prevista a metà del 2026. Il nuovo sito rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di Siad per rafforzare innovazione, digitalizzazione e crescita industriale. Il complesso ospiterà la produzione dei compressori alternativi, oggi localizzata nella sede di Bergamo, che continua a rimanere il punto strategico di riferimento per tutto il Gruppo, e consentirà un layout produttivo più efficiente e adeguato ai volumi e ai requisiti tecnologici attuali e futuri.