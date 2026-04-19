Settant’anni fa, l’attrice si recò a Monaco per il suo matrimonio con il principe Ranieri. Al suo arrivo, indossò diversi abiti, tra cui uno che combinava elementi di eleganza hollywoodiana e raffinatezza principesca. I vestiti scelti furono noti per il loro stile originale e diverso da quello che ci si poteva aspettare da una futura principessa. La cerimonia rimane una delle più celebri nella storia reale.

Più che semplice interesse, potremmo definire quella per Grace Kelly una vera e propria febbre che influenzò anche la moda del tempo. I giornali impazzirono tanto che Women's Wear Daily alla vigilia delle nozze, programmate per metà aprile 1956, scrisse che «nelle ultime settimane, quasi nessun giornale è andato in stampa senza almeno una menzione a Grace Kelly». Si trattava della perfetta favola contemporanea: un principe con un regno incontrava un'attrice con un paio di Oscar che non avrebbe fatto nessuna fatica a entrare nella sua nuova parte. Aveva stile ma non solo: la sua grazia era regale ben prima di incrociare Ranieri di Monaco sulla sua strada.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Grace Kelly 70 anni fa sposava il principe Ranieri. Con un abito che non è quello che vi aspettate

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