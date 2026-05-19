Il babydoll di Olivia Rodrigo | perché ne stiamo ancora parlando?
Durante un evento musicale, la cantante è apparsa indossando un babydoll che ha attirato l’attenzione dei media. La scelta dell’outfit ha suscitato discussioni sui social e negli ambienti online, portando a numerosi commenti e analisi. La presenza di questo look è stata documentata da diverse immagini pubblicate sui profili ufficiali e sui siti di informazione. La vicenda ha generato un dibattito tra i fan e gli esperti di moda, che si sono confrontati sulle implicazioni dello stile adottato.
L'outfit floreale, con maniche a sbuffo e impreziosito da nastri e cristalli, è un top del marchio francese Génération78, che Rodrigo ha abbinato a pantaloncini corti e anfibi Dr. Martens al ginocchio per conferire quel tocco punk diventato parte della sua cifra stilistica. Il punto interessante è proprio questo: il babydoll è una silhouette che raramente riesce a essere letta in modo neutro. Troppo corta per evocare innocenza e troppo infantile per essere considerata semplicemente sexy, cambia radicalmente significato a seconda di come viene interpretata e abbinata. Nel caso dell’artista americana, il riferimento si allontana dalla... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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la polemica sui babydoll dress di olivia rodrigo e sabrina carpenter è assolutamente allucinogena mi dispiace non mi avrete mai voi e questa necessità di assegnare moralità ad ogni indumento x.com
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