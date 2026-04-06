La cantautrice americana, nota per aver vinto premi ai Grammy e aver ottenuto numerosi dischi di platino, ha annunciato il suo terzo album in studio intitolato “You seem pretty sad for a girl so in love”. La pubblicazione è programmata per il 12 giugno e sarà disponibile in diversi paesi. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della cantante, senza ulteriori dettagli sul contenuto.

MILANO – La cantautrice multi-platino e vincitrice ai Grammy Olivia Rodrigo ha annunciato il suo terzo album in studio, “You seem pretty sad for a girl so in love”, la cui uscita è prevista per il 12 giugno in tutto il mondo. L’album è stato registrato con il produttore Daniel Nigro, con cui Olivia ha collaborato nei suoi due album precedenti, “Sour” (certificato 2xPlatino in Italia) e “GUTS” (disco di Platino). Rodrigo ha realizzato un primo ‘teaser’ del nuovo album con un muro dipinto di viola nel centro di Los Angeles, il cui colore è poi passato al rosa dopo alcuni giorni, mandando i fan della cantante in visibilio e facendo partire le speculazioni sul nuovo disco. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “You seem pretty sad for a girl so in love”, il terzo album di Olivia Rodrigo

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'you seem pretty sad for a girl so in love' is the official title of Olivia Rodrigo's third album!

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Olivia Rodrigo, arriva il terzo album 'you seem pretty sad for a girl so in love'La cantautrice multi-platino e vincitrice ai Grammy© Olivia Rodrigo ha annunciato il suo terzo album in studio, you seem pretty sad for a girl so in love, che uscirà il 12 giugno in tutto il mondo. ansa.it

What to Know About Olivia Rodrigo's Third Album you seem pretty sad for a girl so in loveOn April 2, 2026, Olivia Rodrigo took to her social media to announce the title, cover, and release date of her third studio album. The singer announced the name of the album would be you seem pretty ... teenvogue.com

Con un post sui suoi social, la cantante e attrice statunitense #OliviaRodrigo ha annunciato l’uscita del suo terzo album, "You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love", prevista per il prossimo il 12 giugno. Leggi l'articolo su radiosubasio.it credits: Olivia Rodrig facebook

La forza del disco risiede nella profondità emotiva con brani dove desiderio, paura e malinconia si intrecciano #OliviaRodrigo #youseemprettysadforagirlsoinlove x.com