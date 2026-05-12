la fiera sogna il grande tennis ne stiamo parlando con la fit

Una fiera locale sta collaborando con la Federazione Italiana Tennis per organizzare un torneo di grande livello. Nel frattempo, il ricordo delle Olimpiadi rimane vivo tra gli organizzatori, che desiderano mantenere viva la tradizione olimpica attraverso iniziative sportive. La collaborazione tra le due realtà mira a portare il tennis di alto livello nella manifestazione, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e valorizzare lo sport.

«Il ricordo delle olimpiadi non tramonterà mai e noi vogliamo che la fiamma olimpica continui ad ardere.». Così ieri presidente della Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti a margine della XXVIII edizione di Futuro Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline. Il tripode resta acceso quindi. E allora, mentre dal prossimo ottobre nel quartiere fieristico di Rho aprirà il nuovo Stadio del ghiaccio che, oltre al pattinaggio aperto a tutti e al pattinaggio artistico, vedrà il ritorno in città del Milano Hockey, Milano pensa anche al tennis, al grande tennis. E per parlare proprio di ciò, di quanto...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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