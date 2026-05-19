Il 18enne è stato premiato al Memorial Niccolò Galli, mentre si delineano i piani per i portieri della squadra. Con il ritorno di Skorupski, sembra destinato a restare, mentre Ravaglia potrebbe lasciare la squadra. Pessina ha espresso la necessità di giocare, indicando un possibile prestito. La discussione tra allenatore e dirigenza riguarda le scelte tecniche e le future opportunità per i portieri, con le voci di mercato che si intensificano nelle ultime settimane.

Skorupski verso la conferma, Pessina verso il prestito e Ravaglia possibile addio. In attesa del confronto tra Italiano e la dirigenza, iniziano a trovare conferme le indiscrezioni delle ultime settimane sul futuro dei portieri rossoblù, tra scelte e tecniche e dichiarazioni dei diretti interessati. E’ tornato Lukasz Skorupski, che si è lasciato alle spalle il secondo lungo infortunio muscolare della stagione. Quasi 4 mesi di stop per lui, ma pure le due migliori stagioni della carriera alle spalle e un altro anno di contratto: il polacco non ha intenzione di lasciare Bologna, anzi se lo vuole riprendere e riscattare l’anna sfortunata. A Bergamo la dimostrazione, con la maglia da titolare ritrovata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il 18enne premiato al Memorial Niccolò Galli: col ritorno di Skorupski, lui e Ravaglia destinati a partire. Pessina, uscita sicura sul futuro: "Alla mia età ho bisogno di giocare»

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