Dal 22 al 24 maggio si svolgerà la 24esima edizione del Memorial “Niccolò Galli” presso gli Impianti Sportivi Pandolfini alle Caldine, vicino a Firenze. Durante la manifestazione, verranno consegnati premi a tre giocatori: uno per le loro prestazioni sportive. La competizione si svolge nella stessa location di sempre e coinvolge diverse squadre e atleti che si sfidano in vari incontri. L’evento si ripete annualmente e richiama numerosi partecipanti e spettatori.

Firenze, 18 maggio 2026 – Torna dal 22 al 24 maggio il Memorial ‘Niccolò Galli’, la cui 24esima edizione si terrà agli Impianti Sportivi Pandolfini alle Caldine, alle porte di Firenze. Il torneo a scopo benefico si impegnerà i ragazzi della categoria Esordienti A di dieci delle più importanti squadre del panorama calcistico nazionale. Durante la presentazione, alla quale è intervenuto il presidente Eugenio Giani, sono stati assegnati anche alcuni premi. Quello per Miglior Giovane Promessa a Massimo Pessina (Bologna), quello alla Carriera a Giorgio Chiellini che è intervenuto in video collegamento e quello per il Giornalista dell'Anno a Massimo Caputi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Memorial “Niccolò Galli”: premi a Pessina, Chiellini e Caputi

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