Skorupski | Bravo Pessina Lukasz il ritorno | A fine partita ero commosso
Lukasz Skorupski è tornato a giocare dopo un periodo di assenza a causa di un problema fisico. La sua ultima apparizione risaliva a marzo, durante la partita contro il Sassuolo, e ora si è ripreso, cercando di lasciarsi alle spalle i fastidi che lo avevano costretto a fermarsi. Durante la partita, ha mostrato sicurezza e ha ricevuto complimenti da parte di un compagno di squadra. Al termine dell’incontro, l’estremo difensore si è detto commosso, trasmettendo un senso di emozione per il ritorno in campo.
Il ritorno del numero uno. Lukasz Skorupski si scrolla un po’ di polvere di dosso, ma soprattutto si mette alle spalle, si spera, l’ultimo problema fisico in ordine di tempo che lo aveva visto abbandonare il campo di Sassuolo lo scorso marzo, seppur con la stagione che ormai volge al termine. Un ritorno condito da una prestazione di valore, concreta e senza sbavature, ma soprattutto decisiva quando ce n’è davvero bisogno: come a tempo quasi scaduto, su Krstovic quando il polacco esce bene coprendo lo specchio ed evita un pareggio beffa. "Personalmente mi è mancato tanto il calcio. Sono stato fuori quasi un totale di quattro mesi. A fine partita per questo mi sono commosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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