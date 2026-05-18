Skorupski | Bravo Pessina Lukasz il ritorno | A fine partita ero commosso

Lukasz Skorupski è tornato a giocare dopo un periodo di assenza a causa di un problema fisico. La sua ultima apparizione risaliva a marzo, durante la partita contro il Sassuolo, e ora si è ripreso, cercando di lasciarsi alle spalle i fastidi che lo avevano costretto a fermarsi. Durante la partita, ha mostrato sicurezza e ha ricevuto complimenti da parte di un compagno di squadra. Al termine dell’incontro, l’estremo difensore si è detto commosso, trasmettendo un senso di emozione per il ritorno in campo.

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