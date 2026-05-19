In Calabria, anche il centrosinistra ha dato il proprio consenso alla proposta di legge presentata dal centrodestra riguardante gli idonei e i precari della pubblica amministrazione. La legge mira a modificare le modalità di gestione di queste categorie di lavoratori, coinvolgendo diverse forze politiche della regione. La discussione riguarda in particolare le procedure di assunzione e stabilizzazione di coloro che hanno già superato le prove e sono in attesa di una soluzione definitiva.

Anche il centrosinistra approva la proposta di legge regionale avanzata dal centrodestra per svuotare il bacino degli idonei e dei precari in Calabria. Ieri è iniziata la discussione nella prima commissione consiliare. Con i rappresentanti del centrosinistra che hanno espresso apprezzamento per la legge. L’Iter. In commissione, i consiglieri Bruno e Ranuccio, r ispettivamente del gruppo Tridico Presidente e del Partito Democratico, hanno sottolineato l’importanza del disegno di legge, presentando alcuni emendamenti. “Vogliamo contribuire a migliorare ulteriormente la legge-hanno detto i due rappresentanti istituzionali- e per questo abbiamo presentato delle modifiche”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Idonei della pubblica amministrazione: anche la sinistra appoggia la proposta di legge del centrodestra in Calabria

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