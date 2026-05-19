Idonei della pubblica amministrazione | anche la sinistra appoggia la proposta di legge del centrodestra in Calabria
In Calabria, anche il centrosinistra ha dato il proprio consenso alla proposta di legge presentata dal centrodestra riguardante gli idonei e i precari della pubblica amministrazione. La legge mira a modificare le modalità di gestione di queste categorie di lavoratori, coinvolgendo diverse forze politiche della regione. La discussione riguarda in particolare le procedure di assunzione e stabilizzazione di coloro che hanno già superato le prove e sono in attesa di una soluzione definitiva.
Anche il centrosinistra approva la proposta di legge regionale avanzata dal centrodestra per svuotare il bacino degli idonei e dei precari in Calabria. Ieri è iniziata la discussione nella prima commissione consiliare. Con i rappresentanti del centrosinistra che hanno espresso apprezzamento per la legge. L’Iter. In commissione, i consiglieri Bruno e Ranuccio, r ispettivamente del gruppo Tridico Presidente e del Partito Democratico, hanno sottolineato l’importanza del disegno di legge, presentando alcuni emendamenti. “Vogliamo contribuire a migliorare ulteriormente la legge-hanno detto i due rappresentanti istituzionali- e per questo abbiamo presentato delle modifiche”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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