VIDEO| Azione appoggia Masci e la politica di sinistra del candidato del centrodestra | Una scelta di merito
Un video mostra Azione che sostiene Masci e la sua posizione politica di sinistra, definendola una scelta di merito. Nel video si vedono anche i lavori di completamento dei lotti 2 e 3 del progetto filoviario La Verde, i lavori all’ospedale di Pescara Dea di secondo livello e la realizzazione di una rete museale destinata a sviluppare percorsi turistici integrati con il servizio pubblico.
Completamento dei lotti 2 e 3 de La Verde (il progetto filoviario), ospedale di Pescara Dea di secondo livello e realizzazione di una rete museale capace di creare percorsi turistici integrati con il servizio pubblico. Questi i tre impegni che Azione ha chiesto al sindaco uscente Carlo Masci. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
