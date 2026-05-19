La musica entra in classe e diventa esperienza concreta, creatività condivisa e crescita personale. È questo il cuore di “Icaro”, il progetto discografico nato alla Scuola Paritaria Grande Quercia di Thiene grazie all’idea della direttrice Silvia Turra e del cantautore Davide Peron, con la collaborazione speciale del produttore Taketo Gohara. Un’iniziativa innovativa che ha coinvolto direttamente gli studenti nella realizzazione di un vero album musicale, disponibile dal 4 giugno in formato fisico e digitale. Non un semplice laboratorio scolastico, ma un percorso immersivo che ha permesso agli alunni di vivere tutte le fasi della nascita di un disco: dalla scrittura dei testi alla composizione musicale, fino alla registrazione in studio e alla produzione finale. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - “Icaro”, il disco nato a scuola che trasforma gli studenti in artisti

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