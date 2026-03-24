Con “Poltergeist”, IL CAIRO firma un album che vive di ombre, deviazioni e immagini urbane, trasformando la notte in uno spazio sonoro e narrativo dove l’imprevisto diventa la vera forza che muove ogni cosa. Più che un semplice titolo, “Poltergeist” è una chiave di lettura del disco: una presenza invisibile, disturbante, capace di alterare i piani, rompere gli equilibri e obbligare a cambiare direzione. È proprio questa idea a tenere insieme i brani del progetto, che si muovono tra synth pop, indie rock e post punk dentro un immaginario denso, cinematografico e sospeso. Il disco non cerca di raccontare una storia lineare, ma di restituire una condizione: quella di chi attraversa la città e se stesso mentre tutto sembra sfuggire al controllo, lasciando emergere memoria, inquietudine, desiderio e tensione. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - IL CAIRO, con “Poltergeist” un disco notturno che trasforma l’imprevisto in racconto

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Ciao a tutti domanda su talisman 5 ed nella casella della fortezza del vampiro dove dice potete scartare un seguace al posto di perdere la vita. Posso scartare anche il seguace poltergeist facebook