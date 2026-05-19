IA legale | Lexroom raccoglie 50 milioni per conquistare l’Europa

Una startup specializzata in intelligenza artificiale dedicata al settore legale ha raccolto 50 milioni di euro per espandersi in Europa. Tra le questioni affrontate, si analizza come un'IA possa evitare di generare citazioni inesistenti nei documenti legali e perché i modelli linguistici sviluppati per il diritto civile incontrano difficoltà in questo ambito. La società si propone di sviluppare soluzioni che migliorino la verifica e l'affidabilità dei contenuti prodotti dall'intelligenza artificiale nelle pratiche legali.

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