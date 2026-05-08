Came vola a 362 milioni | il piano per conquistare il Nord Europa
Came ha registrato un fatturato di 362 milioni di euro quest’anno, con un piano mirato a espandersi nel Nord Europa. La nuova sede in Germania sarà il centro di questa strategia, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nella regione. Per gestire al meglio la crescita, Came prevede di adottare tecnologie automatizzate avanzate, anche per coordinare le operazioni di circa 90 filiali sparse nel territorio.
? Domande chiave Come farà la nuova sede tedesca a dominare il Nord Europa?. Quali tecnologie automatizzate userà Came per gestire 90.000 unità annue?. Perché l'azienda punta sulla sostenibilità per ridurre i costi logistici?. Come influirà l'espansione in Francia sulla strategia globale del gruppo?.? In Breve Fatturato in crescita costante da 297,5 milioni nel 2022 a 362 milioni nel 2025.. Nuovo centro tecnologico a Kempen operativo nel 2026 con capacità 90.000 unità annue.. Magazzini automatici a Cormeilles ottimizzano lo spazio disponibile fino al 90%.. Impianto fotovoltaico da 98 kW previsto per la nuova sede tedesca vicino Düsseldorf.....🔗 Leggi su Ameve.eu
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