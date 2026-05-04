Ci sono libri che spiegano il mondo e altri che provano, più semplicemente, a farlo incontrare. Vietato arrendersi appartiene alla seconda categoria: non costruisce un trattato sui diritti umani, non indulge nella teoria, ma mette in fila storie che rendono concrete le lotte diffuse per diritti e libertà che siano per tutti e tutte. Il punto di partenza è chiaro: i diritti spesso, in Paesi autoritari e che opprimono alcune categorie, vanno conquistati. Da qui prende forma una galleria di vite molto diverse — attivisti, studenti, avvocati, giornalisti — accomunate da una scelta precisa: esporsi. Non c’è eroismo costruito a tavolino, ma una normalità che a un certo punto si incrina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Vietato arrendersi’, il libro che raccoglie le storie di chi ha messo in gioco la vita per conquistare i propri diritti

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