IA e politica | il nuovo asse tra Vaticano e Silicon Valley

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è parlato di un accordo tra il Vaticano e alcune aziende della Silicon Valley, che coinvolge lo sviluppo di intelligenza artificiale e progetti tecnologici innovativi. Questa collaborazione mira a esplorare come l’IA possa essere applicata in ambito religioso e sociale, creando un ponte tra tecnologia e spiritualità. La partnership ha attirato l’attenzione di esperti e analisti, che si domandano quali possano essere le conseguenze di questa alleanza per il panorama tecnologico mondiale.

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? Punti chiave Perché il Vaticano ha stretto un patto con la Silicon Valley?. Come può la visione di Karp cambiare l'egemonia tecnologica occidentale?. Cosa rischia l'Europa con una strategia basata solo sulla regolamentazione?. Chi vincerà tra l'umanesimo digitale e la forza bruta di Vance?.? In Breve Documento Antiqua et Nova firmato dal Vaticano il 14 gennaio 2025.. Alexander Karp presenta il volume The Technological Republic il 12 febbraio 2025.. J.D. Vance interviene all'AI Action Summit di Parigi l'11 febbraio 2025.. Karp propone un modello industriale software ispirato alla tradizione di Habermas.. Il 14 gennaio 2025, poco prima della scomparsa di Papa Francesco, il Vaticano ha firmato il documento Antiqua et Nova per definire un nuovo approccio all’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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