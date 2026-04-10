La Silicon Valley? In fondo a destra | ecco cosa c’è dietro la nuova politica di Big Tech

La visita in Italia di Peter Thiel, noto imprenditore e investitore nel settore tecnologico, ha attirato l’attenzione dei media. Durante il viaggio, sono stati affrontati vari temi legati alla crescita delle grandi aziende tecnologiche e alle loro strategie di investimento. La presenza di figure di spicco come lui nel nostro paese ha generato discussioni sul ruolo delle Big Tech nel panorama internazionale. L’evento si inserisce in un quadro più ampio di interesse crescente verso il settore tecnologico globale.

La recente visita in Italia di Peter Thiel ha giustamente suscitato più di una curiosità. Laurea in filosofia a Stanford, miliardario, fondatore di Paypal insieme a un certo Elon Musk, primo finanziatore di Facebook, il personaggio è molte cose ma – in principio – si definisce un allievo di René Girard e un grande appassionato delle opere di Isaac Asimov e J.R.R. Tolkien. Schivo e poco noto al grande pubblico fino a non troppi anni fa, il miliardario tedesco naturalizzato americano è salito agli onori della cronaca in quanto datore di lavoro dell’attuale vicepresidente J.D. Vance e in particolare per una delle sue avventure imprenditoriali, Palantir Technologies. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Il Sole 24 ORE. . Peter Thiel non è solo un miliardario della Silicon Valley o il fondatore di Palantir. È uno dei pensatori più influenti dell’ecosistema trumpiano, capace di mescolare cristianesimo, apocalisse, tecnologia e geopolitica, grazie ai suoi studi filo - facebook.com facebook