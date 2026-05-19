I vicini sentono urlare arrivano i carabinieri | in casa cocaina e quasi 4mila euro

Da bolognatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I residenti hanno segnalato urla provenienti da un appartamento in zona Foscherara, spingendo i carabinieri del nucleo radiomobile a intervenire. Quando sono arrivati sul posto, i militari hanno scoperto che l’episodio non si trattava di una normale discussione di coppia. Durante l’accesso all’appartamento, sono stati trovati dello stupefacente e una somma di circa 4.000 euro in contanti. La presenza di cocaina è stata verificata durante le verifiche sul luogo.

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Urla provenienti da un appartamento in zona Foscherara hanno fatto scattare l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile, ma una volta arrivati sul posto i militari si sono trovati davanti a una situazione ben diversa da una semplice discussione di coppia. Un 32enne italiano è stato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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