In casa con i genitori nascondeva cocaina e 4mila euro falsi

Un uomo è stato intercettato nella propria abitazione con 68 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e 213 banconote false da 20 euro. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche 4.000 euro falsi. La polizia ha sequestrato la droga e il denaro contraffatto, mentre l’uomo è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti. La vicenda si inserisce in un’operazione mirata al contrasto dello spaccio e della falsificazione di valuta.

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Nascondeva in casa 68 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e 213 banconote false da 20 euro. Un giovane italiano residente nel centro di Bolzano è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo al termine di un’attività di controllo e pedinamento durata diversi giorni.Il.🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Spaccio a Siracusa, 27enne trovato con cocaina del valore di 4mila euro, arrestatoUn arresto con il sequestro di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Siracusa. Tra la macchina e l’appartamento nascondeva 30mila euro di cocainaInsomma, c’erano tutti gli elementi per un controllo approfondito, cui si sono aggiunti gli agenti del commissariato del Brennero. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Famiglia del bosco: i bambini restano in casa famiglia; Separazione e casa, arriva il contributo per i genitori che lasciano l’alloggio: fino a 500 euro al mese. L'annuncio di Salvini; Casa, in arrivo un bonus fino a 500 euro per i genitori separati che lasciano l’abitazione; Bonus casa per i genitori separati, quando arriva e cosa sappiamo. Bonus casa genitori separati, fino a 500 euro al mese: cos’è, requisiti e quando arriva davveroTra annunci e incognite operative, il nuovo contributo per genitori separati prende forma: chi potrà ottenerlo, quanto vale e perché i tempi restano incerti ... panorama.it Italiani bamboccioni: l'80% degli under 30 vive a casa con i genitoriDal caro-affitti ai costi dei mutui e degli stessi immobili, la crisi abitativa in Italia lascia i giovani a casa... dei genitori. A ribadirlo l'ultimo rapporto dell'organizzazione per la cooperazione ... tgcom24.mediaset.it Domani c'è l'Atalanta. QS: "Aria pesante in casa Milan. Tifoseria contro l'ad Furlani" x.com