In casa con i genitori nascondeva cocaina e 4mila euro falsi
Un uomo è stato intercettato nella propria abitazione con 68 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e 213 banconote false da 20 euro. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche 4.000 euro falsi. La polizia ha sequestrato la droga e il denaro contraffatto, mentre l’uomo è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti. La vicenda si inserisce in un’operazione mirata al contrasto dello spaccio e della falsificazione di valuta.
Nascondeva in casa 68 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e 213 banconote false da 20 euro. Un giovane italiano residente nel centro di Bolzano è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo al termine di un’attività di controllo e pedinamento durata diversi giorni.Il.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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