Mondragone così una famiglia gestiva un market della droga in casa | 4 arresti

A Mondragone, quattro persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sulla gestione di un mercato della droga all’interno di una residenza. Complessivamente, sette persone sono state denunciate per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre le forze dell’ordine hanno smantellato una piazza di spaccio gestita da una famiglia. L’attività investigativa ha portato al sequestro di diverse quantità di droga.

È di 7 persone raggiunte da misure cautelari il bilancio di un’operazione dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone (Caserta), che ha portato alla luce un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata avviata dopo la segnalazione di una fiorente piazza di spaccio nella città, gestita da membri di una stessa famiglia. Le indagini e l’operazione dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata nelle prime ore della mattina odierna. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure coercitive, emessa dal G. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Mondragone, così una famiglia gestiva un market della droga in casa: 4 arresti Market della droga in casa, durante il controllo e gli arresti bussa alla porta un “cliente”ALESSANO – Un insolito viavai di persone e auto lasciate col motore acceso a pochi metri da un’abitazione nel cuore di Alessano. Mdma, ketamima, eroina e coca nascoste in un sacco della spazzatura, in casa il market della droga: 65enne arrestatoLa Polizia di Stato, nella serata del 27 marzo ha tratto in arresto un uomo italiano 65enne, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di... Temi più discussi: Mondragone, morte di Luigi Petrella: imputato rinviato a giudizio, no al rito abbreviato; Casalesi e monnezza, Ivano Balestriere ai domiciliari; Mondragone / Cellole – Omicidio Magrino: c’è un nuovo indagato per favoreggiamento; Droga nel Casertano: smantellata rete di spaccio tra cocaina e crack. Mondragone, così una famiglia gestiva un market della droga in casa: 4 arrestiSette persone indagate per traffico e spaccio di droga a Mondragone: smantellata una piazza gestita da una famiglia. virgilio.it MONDRAGONE - Il traffico della droga controllato da una famiglia GUARDA IL VIDEO del blitz TUTTI I DETTAGLI12:48:49 Nelle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, all’esito di una complessa attività d’indagine coordinata da questa Procura della Repubblica, ha ... casertafocus.net L'inseguimento, poi gli arresti: ecco come sono individuati i 7 indagati #Mondragone - facebook.com facebook