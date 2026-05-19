Negli ultimi giorni si sono verificati episodi di violenza che hanno scosso l’opinione pubblica, portando a richieste di intervento immediato da parte delle autorità. Tuttavia, il governo ha mantenuto un atteggiamento di silenzio sulle vicende, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali o azioni concrete. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di continui episodi di criminalità e di una percezione di impunità che alimenta il ciclo di violenza. La mancanza di risposte chiare ha alimentato le preoccupazioni di cittadini e forze politiche.

La corrente di Gaza Se cercate una condanna chiara e netta ai fatti di ieri che provenga dalla destra italiana, la trovate a proposito di un paio di manifesti di Meloni e Crosetto imbrattatati a Milano durante il corteo La corrente di Gaza Se cercate una condanna chiara e netta ai fatti di ieri che provenga dalla destra italiana, la trovate a proposito di un paio di manifesti di Meloni e Crosetto imbrattatati a Milano durante il corteo Terrorismo, o quasi. Certamente violenza insopportabile: «È arrivato il momento di dire basta». Se cercate una condanna chiara e netta ai fatti di ieri che provenga dalla destra italiana, la trovate a proposito di un paio di manifesti di Meloni e Crosetto imbrattatati a Milano durante il corteo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - I silenzi del governo. Il circolo vizioso del crimine e dell’impunità

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