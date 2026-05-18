Sinner imperatore a Roma Al Roland Garros punta il record storico di Nadal

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia, ottenendo il suo secondo titolo stagionale. La vittoria lo ha portato a mantenere il primo posto nel ranking ATP, consolidando la sua posizione davanti agli altri tennisti. Ora si prepara agli imminenti impegni, tra cui il Roland Garros, dove mira a eguagliare il record di vittorie di Nadal. La sua performance a Roma ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli esperti del tennis internazionale.

Con il trionfo agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner non ha solo infiammato il pubblico del Foro Italico, ma ha letteralmente blindato e rafforzato il primo posto nel ranking ATP. Il successo nella Capitale permette all’azzurro di salire a quota 14.700 punti, scavando un solco profondissimo sugli inseguitori. In questa settimana di transizione l’altoatesino non è iscritto né al torneo di Amburgo né a quello di Ginevra, ma il suo tassametro non si ferma. Sinner scarterà infatti una penalità legata ai 500 giocati lo scorso anno e recupererà contestualmente i 50 punti di Halle 2025. Numeri alla mano, l’azzurro si presenterà ai nastri di partenza del Roland Garros a quota 14. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Jannik Sinner: «Questo è un torneo speciale. L'obiettivo resta il Roland Garros»

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