Lucilla e Carolina l'effetto dopamina dei video per bambini su YouTube | i consigli dell'esperta per i genitori

Lucilla e Carolina sono due esperte che hanno analizzato l'impatto dei video musicali e balletti virali per bambini su YouTube, un fenomeno che ha generato miliardi di visualizzazioni. Le loro analisi si concentrano sugli effetti che questi contenuti possono avere sui più piccoli e sui suggerimenti rivolti ai genitori. Il fenomeno coinvolge una vasta gamma di video, spesso caratterizzati da contenuti ripetitivi e coinvolgenti.

Il successo dei video musicali e balletti virali per bambini su YouTube nasconde un'industria da miliardi di views. Tra canali "aggregatori" e strategie mirate a catturare l'attenzione dei piccoli, il rischio è però di esporre i bambini a eccessi di stimolazione che possono influire sul loro sviluppo. Fanpage.it ne ha parlato con Eleonora Farina, docente di Psicologia dello sviluppo all'Università Bicocca.