Eschilo mette in scena i Persiani, un’opera in cui vengono rappresentati figure come Atossa e Serse, simboli di un potere che si rinnova nel tempo. La tragedia descrive il desiderio di mantenere il controllo e di superare i ostacoli che si presentano, evidenziando le tensioni tra il desiderio di dominio e le conseguenze delle decisioni prese. La rappresentazione si concentra sui temi della regalità e della volontà di conservare il trono, attraverso dialoghi e azioni dei personaggi.

C’è il potere perpetuo, incarnato da Atossa e Serse. C’è la volontà di rimanere sul trono, di superare i limiti. «I Persiani» di Eschilo, terza produzione della 61esima stagione di rappresentazioni classiche della Fondazione Istituto nazionale del dramma antico, è probabilmente la più contemporanea delle tragedie in scena quest'anno. Una stagione già da record: tra biglietti venduti e prenotati, alla data del 15 maggio, sono oltre 171 mila le presenze al teatro greco, 32.506 in più rispetto alla stessa data dello scorso anno. A firmare la regia de «I Persiani» è Alex Ollé, tra i fondatori della Fura del Baus (la celebre compagnia catalana fautrice del “teatro totale”) con la traduzione di Walter Lapini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - I Persiani di Eschilo ci parlano di noi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PERSIANI di Eschilo: Parlano gli Attori

Sullo stesso argomento

Beverly Hills 90210, parlano i protagonisti: «Perdere Luke Perry e Shannen Doherty è stato come perdere una parte di noi. Ora arriva un documentario. Se volete, scriveteci su Instagram: rispondiamo noi»Questo articolo su Beverly Hills 90210 è pubblicato sul numero 20 di Vanity Fair in edicola fino al 12 maggio 2026.

Tina Knowles: «Il cancro mi ha insegnato a rallentare. Noi donne non ci fermiamo mai, ma se non ci prendiamo cura di noi stesse un giorno non potremo più aiutare le persone a cui teniamo»Quando si sente la parola «cancro», ha aggiunto, «hai bisogno di persone intorno a te che ti sostengano e ti aiutino ad affrontarlo», e ha...

Aeschilo è considerato un buon filosofo? reddit

I Persiani al Teatro Greco di Siracusa per la regia di Alex Ollé: nel cast Alessio Boni, Giuseppe Sartori, Anna Bonaiuto e Massimo NicoliniLo spettacolo diretto da Ollé resterà in scena fino al 28 giugno per poi essere allestito al Teatro Grande di Pompei, dal 10 al 12 luglio ... siracusanews.it

I Persiani di Eschilo a Siracusa: la tragedia antica parla al presenteIl Teatro Greco di Siracusa si prepara ad accogliere un'opera di straordinaria rilevanza storica e tematica: I Persiani di Eschilo. Questa tragedia, la più antica pervenuta integralmente, sarà ... it.blastingnews.com