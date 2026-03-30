A causa di un’interruzione programmata, i treni sulla linea FL6 Roma-Cassino non saranno operativi nel mese di agosto 2026 nel tratto tra Roma Casilina e Colleferro. La notizia è stata confermata da RFI e dal gestore del servizio. Il capogruppo di un partito ha richiesto interventi di ristoro per i pendolari coinvolti.

Interruzione tra Roma Casilina e Colleferro, il capogruppo Psi denuncia disagi cronici e sollecita voucher e sgravi per chi viaggia verso la Capitale Nuovi disagi in vista per i pendolari della linea ferroviaria FL6 Roma-Cassino. A denunciarlo è Vincenzo Iacovissi, capogruppo del Psi, che segnala l’interruzione della tratta prevista per agosto 2026 nel segmento Roma Casilina-Colleferro, come comunicato da RFI e dal gestore del servizio. Una situazione che, secondo Iacovissi, non rappresenta più un episodio isolato ma una criticità ormai strutturale. “Dal 2019 – sottolinea – si susseguono blocchi estivi della circolazione, trasformando quello che dovrebbe essere un intervento straordinario in una consuetudine che penalizza fortemente l’utenza”. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Frosinone, stop ai treni sulla FL6 ad agosto: Iacovissi chiede ristori per i pendolari

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