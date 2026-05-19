Domenica 19 luglio, al Castello di Udine, si terrà un evento dedicato ai Musici di Francesco Guccini, con un focus sulla musica italiana. La serata proporrà un percorso tra le canzoni più rappresentative della musica d’autore italiana. L’appuntamento coinvolgerà il pubblico in un racconto musicale che ripercorre le tappe di un repertorio noto e apprezzato. La manifestazione si inserisce nel calendario estivo della città, offrendo un’occasione di ascolto e di scoperta.

Un viaggio emozionante attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica d’’autore italiana. I leggendari Musici di Francesco Guccini tornano sul palco per regalare al pubblico la magia di un repertorio senza tempo, eseguito dalle mani di chi ha contribuito a scriverne la storia. L’appuntamento con questo straordinario ensemble in Friuli Venezia Giulia è per domenica 19 luglio (inizio alle 21.00) al Castello di Udine. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario di Udinestate,sono in vendita sul circuito Ticketone. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - I Musici di Francesco Guccini – La storia della musica italiana protagonista al Castello di Udine. Domenica 19 luglio

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