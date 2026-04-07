MAX ANGIONI | la star della comicità italiana il 9 luglio al Castello di Udine
Il 9 luglio, al Castello di Udine, sarà possibile assistere a uno spettacolo di stand-up comedy con Max Angioni, protagonista della scena italiana. L’artista presenta il suo nuovo tour intitolato “Anche meno – Round finale”, uno spettacolo che combina autoironia, osservazioni sul quotidiano e riflessioni esistenziali. Lo spettacolo si distingue per un approccio surreale e un’attenzione alle tematiche generazionali.
Max Angioni torna in tour con lo spettacolo “ Anche meno – Round finale “, una serata di stand up comedy che unisce autoironia, osservazione del quotidiano e riflessioni esistenziali filtrate attraverso uno sguardo surreale e generazionale. Dopo il successo dei precedenti live e delle apparizioni televisive, il giovane comico porta in scena un monologo brillante in cui gioca con l’idea di “prendersi meno sul serio”, smontando con leggerezza le grandi ambizioni, i piccoli drammi quotidiani e le aspettative della società contemporanea. Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: esagerare, forse. ma anche meno. L’appuntamento con Max Angioni in Friuli Venezia Giulia è per il prossimo 9 luglio (inizio alle 21. 🔗 Leggi su Udine20.it
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