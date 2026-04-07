MAX ANGIONI | la star della comicità italiana il 9 luglio al Castello di Udine

Il 9 luglio, al Castello di Udine, sarà possibile assistere a uno spettacolo di stand-up comedy con Max Angioni, protagonista della scena italiana. L’artista presenta il suo nuovo tour intitolato “Anche meno – Round finale”, uno spettacolo che combina autoironia, osservazioni sul quotidiano e riflessioni esistenziali. Lo spettacolo si distingue per un approccio surreale e un’attenzione alle tematiche generazionali.

Max Angioni torna in tour con lo spettacolo “ Anche meno – Round finale “, una serata di stand up comedy che unisce autoironia, osservazione del quotidiano e riflessioni esistenziali filtrate attraverso uno sguardo surreale e generazionale. Dopo il successo dei precedenti live e delle apparizioni televisive, il giovane comico porta in scena un monologo brillante in cui gioca con l’idea di “prendersi meno sul serio”, smontando con leggerezza le grandi ambizioni, i piccoli drammi quotidiani e le aspettative della società contemporanea. Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: esagerare, forse. ma anche meno. L’appuntamento con Max Angioni in Friuli Venezia Giulia è per il prossimo 9 luglio (inizio alle 21. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - MAX ANGIONI: la star della comicità italiana il 9 luglio al Castello di Udine Cervia, la comicità di Max Angioni in piazza GaribaldiIl giovane comico Max Angioni torna nei teatri italiani con il nuovo spettacolo “Anche meno”, una serata di stand-up comedy che mescola autoironia,... Leggi anche: Madame in Castello a Udine, 29 luglio 2026