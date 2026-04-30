Repertorio senza tempo con i Musici di Francesco Guccini in castello

Un castello ospita un concerto dedicato ai brani interpretati dai Musici di Francesco Guccini, un repertorio che attraversa decenni di musica d’autore italiana. L’evento presenta un insieme di canzoni notevoli, riproposte dal gruppo in un’atmosfera che richiama il passato. La serata si inserisce nel calendario culturale locale, attirando appassionati e appassionate di musica italiana e di grandi interpretazioni.

Un viaggio emozionante attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica d’’autore italiana. I leggendari Musici di Francesco Guccini tornano sul palco per regalare al pubblico la magia di un repertorio senza tempo, eseguito dalle mani di chi ha contribuito a scriverne la storia.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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I MUSICI DI FRANCESCO GUCCINI A UDINE La storia del grande cantautorato italiano sul palco del Castello. Con la magia di un repertorio senza tempo Articolo completo https://imagazine.it/home_desk/events/i-musici-di-francesco-guccini-a-udine/ #udine - facebook.com facebook