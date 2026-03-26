Il Giappone invierà truppe di terra per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a partecipare a esercitazioni militari sul territorio filippino. Questa decisione rappresenta un cambiamento rispetto alle politiche di limitazione militare adottate nel dopoguerra. L'operazione coinvolgerà soldati giapponesi in attività di addestramento con le forze locali.

Per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale il Giappone invierà truppe di terra a partecipare attivamente a esercitazioni militari sul suolo filippino. Questo evento, previsto per aprile 2026, segna una cesura storica rispetto ai decenni di partecipazione limitata a ruoli di osservazione o supporto logistico e sottolinea il rafforzamento delle relazioni di difesa tra Tokyo, Manila e Washington. Ecco che cosa sappiamo. Il Giappone e le esercitazioni Salaknib. Secondo quanto riportato da Bloomberg, circa 300 soldati della Japan Ground Self-Defense Force prenderanno parte agli esercizi congiunti Salaknib, tradizionalmente riservati alle forze filippine e statunitensi, con la partecipazione anche dell’Australia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Truppe dispiegate per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale”: cosa c'è dietro la mossa del Giappone

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