Due figure di spicco dell’America politica, Donald Trump e il suo vice, hanno rivolto un messaggio al Papa, chiedendo di non interferire nelle questioni politiche. La questione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra potere, fede e giustizia che coinvolge diversi Paesi. Mentre in Italia il Presidente della Repubblica invita alla moderazione, dall’altra parte dell’Atlantico si registrano dichiarazioni che mettono in discussione i limiti delle influenze istituzionali.

Il corto circuito tra politica, fede e giustizia ormai è globale. E se in Italia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, richiama alla misura, dall’altra parte dell’Atlantico Donald Trump e il suo vice, J.D. Vance, alzano i toni, fino a trasformare il dissenso in uno scontro frontale persino con il Vaticano e contro la più alta autorità morale dell’Occidente, guida spirituale di oltre un miliardo di fedeli. Chi tende a stigmatizzare l’aspetto della follia nell’azione del leader della più grande potenza mondiale coglie sicuramente un elemento di indiscutibile verità. Tuttavia distoglie l’attenzione dalla necessità di operare un’analisi che scenda più in profondità, dove il tema del potere, e dei suoi limiti, diventa centrale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non interferite” dicono al Papa Trump e Vance. Ma il potere senza limiti è arbitrio

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