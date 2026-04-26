Settimana cruciale in Cdm piano casa lavoro accise Consob e Antitrust

In questa settimana il governo affronta diverse questioni in Consiglio dei ministri, tra cui il piano casa, le politiche sul lavoro, le accise, e le proposte di riforma di Consob e Antitrust. Una delle priorità è la creazione di almeno 100.000 alloggi a prezzi accessibili destinati alle categorie più fragili. Le discussioni e le decisioni riguardano anche le misure di sostegno economico e le iniziative per regolamentare e monitorare i settori di competenza.

Il governo punta a realizzare almeno 100.000 alloggi a prezzi accessibili per le categorie più deboli. A questo punta il piano casa italiano che la settimana prossima (si ipotizza giovedì), dopo diversi rinvii, approderà sul tavolo del governo con una dotazione iniziale di poco meno di un miliardo. La cifra è blindata (970 milioni per iniziare a cui potrebbero aggiungersi fino ad 1,1 miliardi attingendo ai fondi di coesione fino al 2030) ed è scritta nero su bianco anche nell'allegato Infrastrutture presentato in settimana dall'esecutivo a corredo del Documento di finanza pubblica. Gli altri interventi attesi in Cdm sono come noto il 'pacchetto lavoro' (bonus giovani, donne, Zes, ipotesi detassazione quattordicesime) e la decisione sulla proroga o meno del taglio delle accise.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settimana cruciale in Cdm, piano casa, lavoro, accise, Consob e Antitrust Notizie correlate Dl carburanti, in Cdm il piano anti-rincari benzina e diesel tra taglio accise e tetto ai prezzi: le misureLa raffica di aumenti dei prezzi di benzina e diesel dovuta alla guerra in Iran sul tavolo del governo Meloni, il Consiglio dei ministri ha dato il... Nominati cinque nuovi sottosegretari, resta il nodo Consob. La Lega non molla su Freni: "Decidere presto, insieme all’Antitrust"Squadra al completo ed equilibri di maggioranza preservati, con il 'sacrificiò di FdI che ha ceduto una casella a Forza Italia. Altri aggiornamenti Si parla di: Settimana cruciale in Cdm, piano casa, lavoro, accise, Consob e Antitrust; Quattro Cdm in dieci giorni per nascondere tutti i fallimenti. Settimana cruciale in Cdm, piano casa, lavoro, accise, Consob e AntitrustIl governo punta a realizzare almeno 100.000 alloggi a prezzi accessibili per le categorie più deboli. A questo punta il piano casa italiano che la settimana prossima (si ipotizza giovedì), dopo ... ansa.it