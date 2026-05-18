Meloni vede alleati e prova a chiudere su Consob e Antitrust Venerdì Cdm

Il governo sta cercando di trovare un accordo con gli alleati per concludere le discussioni relative alla Consob e all’Autorità Antitrust. L’obiettivo è arrivare a una decisione definitiva prima dell’incontro del Consiglio dei ministri, previsto per venerdì alle 19. La volontà è di definire le questioni in sospeso entro quella data, in modo da portare avanti le eventuali delibere e decisioni ufficiali durante il consiglio. La riunione del governo si avvicina e le trattative sono in corso.

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Roma, 18 mag. (askanews) – Il tentativo è quello di provare a chiudere finalmente la partita in tempo per venerdì prossimo quando, alle 19, si riunirà il Consiglio dei ministri. Giorgia Meloni punta infatti a sbloccare entro la settimana il nodo della presidenza della Consob (fatalmente legata anche a quella dell’Antitrust, che pure formalmente è in capo ai presidenti di Camera e Senato). Sarà una giornata dall’agenda già fitta: la premier incontrerà alle 15.30 il primo ministro d’Irlanda, Micheál Martin, poi a varcare la soglia di palazzo Chigi saranno gli autotrasportatori con l’obiettivo, per la presidente del Consiglio, Giorgetti, Salvini e Foti, di scongiurare lo sciopero nazionale dei camion in programma dal 25 al 29 maggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Settimana cruciale in Cdm, piano casa, lavoro, accise, Consob e Antitrust Governo, oggi vertice sulle nomine: Meloni alle prese con ‘risiko’ Consob e Antitrust(Adnkronos) – Verso un vertice decisivo, oggi mercoledì 6 maggio in tarda mattinata a Palazzo Chigi, per sciogliere il nodo delle nomine che da...