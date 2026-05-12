tienimi presente evento speciale al cinema eden

Mercoledì 13 maggio alle 21,15 si terrà una proiezione speciale del film «Tienimi presente» al cinema Eden di Arezzo. L’evento si svolge in una serata dedicata al cinema, con la proiezione programmata nel locale della città. La serata rappresenta un’occasione per gli appassionati di cinema di assistere alla proiezione di un film che sarà mostrato in questa occasione particolare.

Arezzo, 12 maggio 2026 – Evento speciale con la proiezione del film «Tienimi presente» al cinema Eden di Arezzo mercoledì 13 maggio alle ore 21,15. Alla proiezione seguirà l’incontro con il regista Alberto Palmiero moderato da Gabriele Rizza di Anemic cinema e Marco Pesci di Filcams Cgil. Il film per la regia di Alberto Palmiero porta sul grande scermo Alberto Palmiero, Francesco Di Grazia, Gaia Nugnes, Elena Fattore, Carlo Palmiero. La commedia italiana del 2025, distribuita da Fandango, ha ottenuto 1 candidatura ai David di Donatello. Restare, ricominciare o trasformare questo frammento di vita in racconto. Alberto Palmiero ha 27 anni, ha frequentato la scuola di regia e realizzato alcuni cortometraggi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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