Negozi nuove aperture a I Gigli

Al Centro Commerciale I Gigli si sono aperti nuovi negozi, tra cui lo scorso fine settimana l'inaugurazione di un punto vendita Scarpe&Scarpe in Corte Tonda. Le aperture sono state annunciate ufficialmente dal centro commerciale, che ha comunicato anche altre novità in programma. La struttura ha già visto l’arrivo di un negozio dedicato alle calzature, ampliando così l’offerta disponibile ai clienti.

Nuove aperture al Centro Commerciale I Gigli, che scorsa settimana ha già accolto in Corte Tonda il nuovo store Scarpe&Scarpe. Il punto vendita propone collezioni per uomo, donna e bambino e include anche un corner BLUE KIDS, arricchendo l’offerta con le novità di stagione, modelli di tendenza e grandi classici adatti a ogni occasione: dal tempo libero allo stile urban. Nel frattempo, Carpisa è in fase di ristrutturazione: lo store si presenterà presto al pubblico con un nuovo format completamente rinnovato. Le novità non finiscono qui: nei prossimi mesi sono previste ulteriori aperture che andranno ad ampliare l’offerta commerciale del Centro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Ai Gigli una raffica di nuove aperture, ecco chi arriva. E domenica Marco Masini incontra i fan

