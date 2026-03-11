Nasce Osio INbottega un nuovo progetto inclusivo che connette ragazzi fragili e negozi del paese

È stato presentato il progetto Osio INbottega, un’iniziativa che coinvolge ragazzi fragili e negozi del paese. L’obiettivo è creare un percorso di inclusione per favorire la partecipazione e l’autonomia dei giovani con fragilità, coinvolgendo direttamente esercizi commerciali locali. L’intera iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità e a offrire opportunità pratiche di integrazione quotidiana.

Per una comunità più inclusiva e alla portata di tutti, che accompagni i ragazzi con fragilità nel loro progetto di vita. L’amministrazione comunale di Osio Sotto dà continuità al progetto OsioIN, nato in collaborazione con il Consorzio Sol.co Città Aperta per sostenere i propri concittadini più fragili, in particolare persone con disabilità e anziani, con l’obiettivo di costruire un paese sempre più accogliente. Dopo le esperienze di INtandem e Ingiro, infatti, l’ultima iniziativa prende il nome di “ INbottega – ogni abilità conta ”: finalità ultima è quella di valorizzare tutte le competenze e le abilità, coinvolgendo sei studenti dalla terza alla quinta superiore, che risiedono in paese e che già fruiscono del servizio di assistenza educativa, per svolgere il PCTO scolastico all’interno delle attività produttive locali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Leggi anche: “Osio in…Bottega”: nasce un nuovo progetto di inclusione sociale: domenica 8 marzo la presentazione in piazza

Cividate al Piano, Nicola Moioli candidato sindaco: nasce una lista civica per un nuovo progetto di paeseNicola Moioli, 30 anni, è il candidato sindaco di Cividate al Piano alla guida di una lista civica che prende forma da un percorso di confronto e...

Contenuti utili per approfondire Nasce Osio

Temi più discussi: Osio in...Bottega, nasce un nuovo progetto di inclusione sociale: domenica 8 marzo la presentazione in piazza; Debora Villa, Flavio Insinna, Edoardo Prati, taragna e commedie: il week-end in provincia; Nasce un nuovo progetto politico | identità lavoro e futuro al centro della comunità; Nasce un nuovo progetto politico | identità lavoro e futuro al centro della comunità.

Nasce Osio INbottega, un nuovo progetto inclusivo che connette ragazzi fragili e negozi del paeseA Osio Sotto si amplia l’esperienza di OsioIN, nato in collaborazione tra Comune e Consorzio Sol.co Città Aperta: coinvolti sei ragazzi dalla terza alla quinta superiore che faranno un’esperienza ... bergamonews.it

Osio in…Bottega, nasce un nuovo progetto di inclusione sociale: domenica 8 marzo la presentazione in piazzaAppuntamento alle 11.15 in piazza Papa Giovanni XXIII: il gruppo I Quartieri allestirà un aperitivo per i partecipanti, l'invito è rivolto a cittadini ed esercenti ... bergamonews.it