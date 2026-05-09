Un cuore e tante dolcezze | ecco le specialità della pasticceria Romolo per la Festa della Mamma

La pasticceria Romolo di Salerno ha preparato specialità dolci per la Festa della Mamma. Sono state create torte e monoporzioni a forma di cuore, pensate per celebrare questa ricorrenza. Le creazioni sono state realizzate appositamente per offrire un omaggio gastronomico alle mamme in questa occasione. La scelta comprende diverse varianti di dolci, tutte caratterizzate dalla forma simbolica del cuore.

Per augurare a tutte le mamme una dolce ricorrenza, la pasticceria “Romolo” di Salerno ha realizzato sia torte che monoporzioni a forma di cuore. Dalla crostata di fragoline con pasta di mandorla, ad una versione moderna con composta di fragole cremoso alla vaniglia e crema leggera al cioccolato.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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