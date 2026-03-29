Con l'avvicinarsi della Santa Pasqua, molte pasticcerie della zona stanno preparando i classici dolci tradizionali. Tra questi, pastiere, colombe e uova artigianali sono tra i più richiesti e vengono già esposti nelle vetrine per essere acquistati dai clienti. La storica pasticceria locale si sta preparando a offrire specialità fatte a mano, seguendo le ricette tipiche del periodo.

La Santa Pasqua ormai è alle porte e sulle tavole dei salernitani non possono mancare i dolci tipici del periodo. Pastiere, colombe e uova di cioccolato, dunque, saranno protagoniste di questi giorni di festa. In particolare, presso la pasticceria Romolo di Salerno, colombe per tutti i gusti. L'artigianalità della produzione unita alla lievitazione naturale e alla scelta delle materie prime del territorio, caratterizzano la colomba Mela annurca Campana Igp, l'Albicocca Pellecchiella del Vesuvio, il Fico Bianco del Cilento, o la Nocciola di Giffoni Igp e i limoni della Costiera. Per gli appassionati del cioccolato, irresistibile la... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Pasqua alle porte: pastiere, colombe e uova artigianali presso la storica pasticceria Romolo

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