I cantieri di domani Secondo lotto di lavori per unire la bretella Investiti 35 milioni
Nella provincia si stanno portando avanti interventi infrastrutturali, con un secondo lotto di lavori volto a unire una bretella stradale. Sono stati investiti circa 35 milioni di euro per questa fase, che mira a migliorare un incrocio chiave tra la direttrice tirrenica, collegando i principali porti, e la rete che si dirige verso la Pianura Padana. Questi interventi fanno parte di un processo più ampio di potenziamento della viabilità locale e regionale.
Dato che non c’è due senza tre il territorio spezzino si apre a nuove opere infrastrutturali per proseguire questa operazione di rafforzamento di un incrocio strategico tra la direttrice tirrenica che collega i maggiori porti e che corre anche verso la Pianura Padana. Qua ogni giorno persone, lavoratori, turisti e merci transitanio. Ma quindi quali sono i nuovi investimenti all’orizzonte? Ha fatto il punto l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, ieri a margine dell’evento di presentazione delle opere realizzate, ossia l’interconnessione A12-A15 e e il definitivo Casello di Albiano-Ceparana. "Trentacinque milioni di euro destinati ad ulteriori implementazioni sono già pronti per essere spesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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