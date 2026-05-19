I cantieri di domani Secondo lotto di lavori per unire la bretella Investiti 35 milioni

Nella provincia si stanno portando avanti interventi infrastrutturali, con un secondo lotto di lavori volto a unire una bretella stradale. Sono stati investiti circa 35 milioni di euro per questa fase, che mira a migliorare un incrocio chiave tra la direttrice tirrenica, collegando i principali porti, e la rete che si dirige verso la Pianura Padana. Questi interventi fanno parte di un processo più ampio di potenziamento della viabilità locale e regionale.

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