Linea 10 Napoli-Afragola | oggi la firma del secondo lotto di lavori
Oggi alle 15, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, si terrà la cerimonia di firma del contratto per il secondo lotto dei lavori sulla linea 10 Napoli-Afragola. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Napoli, il vicepresidente della Regione Campania e l’assessore comunale alle Infrastrutture e ai Trasporti. L’evento segna un passo importante per l’avanzamento del progetto di rinnovamento delle infrastrutture di trasporto nella zona.
Questo pomeriggio, alle 15, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo, e dell'assessore comunale alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Cosenza, si procederà alla firma del contratto.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Linea 10 Afragola-Napoli: sottoscritto il contratto per il secondo lotto. Come procede il progetto; Linea 10 Napoli-Afragola: oggi la firma del secondo lotto di lavori; Linea 10 Afragola-Napoli, firmato il contratto per il secondo lotto degli impianti e dei treni; EAV / Linea 10: firma del contratto per la realizzazione del secondo lotto.
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