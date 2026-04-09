La tenera storia di Maru il cane apparso su oltre 1000 foto del Google Maps coreano

Un Golden Retriever di nome Maru, vissuto sull’isolotto Judko in Corea del Sud, è stato immortalato in più di mille immagini dello Street View del servizio Daun – Kakaomap, il corrispettivo locale di Google Maps. La sua presenza nei scatti ha attirato l’attenzione di molti utenti, grazie alla sua presenza costante nelle fotografie condivise online. La storia di Maru si è fatta conoscere attraverso queste immagini, diventando un piccolo punto fisso tra le mappe digitali della zona.

Maru, un bellissimo Golden Retriever vissuto sull'isolotto Judko in Corea del Sud, è finito su oltre mille immagini dello Street View del servizio Daun - Kakaomap, il "Google Maps" locale. Il cane ha accompagnato il fotografo per quasi tutti i sentieri dell'isola, diventando un adorabile e onnipresente protagonista del tour virtuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Google maps si evolve con il strumento ask maps alimentato da gemini ail’impegno di google nell’integrazione di modelli di intelligenza artificiale nelle proprie applicazioni continua, puntando a offrire interazioni più... Google maps ora costringe ad accedere prima di mostrare foto e recensioniQuesto approfondimento analizza le segnalazioni degli utenti riguardo alla visualizzazione delle immagini su Google Maps e all’accesso alle...