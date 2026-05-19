Una giovane ha riscoperto la fede dopo aver letto l’autobiografia di Padre Pio, un episodio che si è verificato in casa della nonna. La scoperta è avvenuta durante una notte difficile, e l’esperienza ha portato a un cambiamento nel suo modo di vedere le cose. La ragazza ha riferito di aver vissuto un momento speciale che le ha aperto un nuovo percorso spirituale, senza che ci siano altre cause o eventi collegati.

Non un caso ma un appuntamento con il Cielo: in casa della nonna, una giovane scopre l’autobiografia di Padre Pio da Pietrelcina, lasciandosi stravolgere il cuore da un incontro che cambierà per sempre la sua vita. San Pio da Pietrelcina resta uno dei Santi più amati e venerati del nostro tempo. Nonostante siano passati anni dalla sua nascita al Cielo, la sua presenza è più viva che mai e continua a elargire grazie e miracoli in modo inesauribile a chiunque lo invochi. La storia che stiamo per raccontarvi riguarda una giovane donna che, per un lungo periodo, aveva scelto di allontanarsi da Dio. Ma la Provvidenza aveva altri piani: quello che sembrava un incontro fortuito con Padre Pio si è rivelato un appuntamento del cuore, un evento inaspettato che ha stravolto la sua esistenza proprio quando pensava di aver smarrito la strada. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - “Ho ritrovato la fede leggendo Padre Pio”: accade il miracolo dopo una terribile notte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Sullo stesso argomento

“Ho ritrovato la fede leggendo Padre Pio”: il miracolo dopo una notte terribile di piantoNon un caso, ma un appuntamento del Cielo: in casa della nonna, una giovane scopre l’autobiografia di Padre Pio, lasciandosi stravolgere il cuore da...

Lavori Brt a Japigia, chiusi per una notte il ponte Padre Pio e il rondò di via Magna GreciaIl ponte Padre Pio di via Omodeo, tra San Pasquale e Japigia a Bari, resterà chiuso per una notte, dalle 23.

Pasqua a Pietrelcina, fede e comunità nei luoghi di Padre Pio tra testimonianze dei giovani e vita dell’oratorioOgni cristiano ha vissuto questo tempo che ha portato alla solennità della Pasqua di Resurrezione come un momento di promessa e di rinnovamento. Le nostre chiese erano piene di uomini, donne, giovani, ... agensir.it

In 20mila a Pietrelcina per Padre Pio, Pasquetta nel segno della fedeCirca ventimila visitatori hanno invaso oggi Pietrelcina, paese natale di San Pio, che si conferma la meta turistica più attrattiva della provincia di Benevento anche in queste festività pasquali. Già ... ansa.it