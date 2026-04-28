Lavori Brt a Japigia chiusi per una notte il ponte Padre Pio e il rondò di via Magna Grecia

Nella zona di Japigia a Bari, il ponte Padre Pio di via Omodeo sarà chiuso al traffico per una notte, a partire dalle 23. Lo stesso valico rimarrà inaccessibile durante questo intervallo temporale, mentre i lavori di manutenzione sulla rete di trasporto pubblico proseguiranno. Contestualmente, anche il rondò di via Magna Grecia sarà interessato da chiusure temporanee per consentire le operazioni di intervento.

Il ponte Padre Pio di via Omodeo, tra San Pasquale e Japigia a Bari, resterà chiuso per una notte, dalle 23.30 di martedì 28 aprile e le 5.30 di mercoledì 29, per consentire i lavori del Brt sulla rotatoria di via Magna Grecia. Le chiusure riguarderanno anche il rondò,L'intervento consentirà di.🔗 Leggi su Baritoday.it

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