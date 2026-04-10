Una giovane donna ha raccontato di aver ritrovato la fede dopo aver letto l’autobiografia di Padre Pio nella casa della nonna. La scoperta è avvenuta in una notte caratterizzata da intense emozioni di pianto, che l’hanno portata a un cambiamento personale. La ragazza ha descritto l’esperienza come un incontro che ha avuto un impatto profondo sulla sua vita, definendolo come un evento “del Cielo”.

Non un caso, ma un appuntamento del Cielo: in casa della nonna, una giovane scopre l’autobiografia di Padre Pio, lasciandosi stravolgere il cuore da un incontro che ha cambiato per sempre il corso della sua vita. San Pio da Pietrelcina resta uno dei Santi più amati e venerati del nostro tempo. Nonostante siano passati anni dalla sua nascita al Cielo, la sua presenza è più viva che mai e continua a elargire grazie e miracoli in modo inesauribile a chiunque lo invochi. La storia che stiamo per raccontarvi riguarda una giovane donna che, per un lungo periodo, aveva scelto di allontanarsi da Dio. Ma la Provvidenza aveva altri piani: quello che sembrava un incontro fortuito con Padre Pio si è rivelato un appuntamento del cuore, un evento inaspettato che ha stravolto la sua esistenza proprio quando pensava di aver smarrito la strada. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - “Ho ritrovato la fede leggendo Padre Pio”: il miracolo dopo una notte terribile di pianto

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