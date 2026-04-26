Pixel 10 Pro a prezzi stracciati | risparmia fino a 744 euro ora

Oggi su una piattaforma di e-commerce è possibile acquistare il Google Pixel 10 Pro con 256GB di memoria a un prezzo ridotto di 744 euro grazie a un'offerta dedicata agli studenti iscritti a un programma di sconti. Il telefono monta il nuovo processore Tensor G5 e 16GB di RAM, e riceverà aggiornamenti software per sette anni. L’offerta è valida solo per un periodo limitato.

? Cosa sapere Amazon offre il Google Pixel 256GB a 744 euro tramite programma Prime Student oggi.. Il nuovo processore Tensor G5 con 16GB RAM garantisce sette anni di aggiornamenti software.. Amazon propone oggi, domenica 26 aprile 2026, il Google Pixel 10 Pro da 256 GB a un prezzo di 794 euro, offrendo una via d’accesso privilegiata alla nuova generazione di smartphone Google. L’offerta attuale punta sulla versione con memoria interna da 256 GB, un taglio che garantisce spazio sufficiente per gestire l’ecosistema Android 16. fa parte del programma Amazon Prime Student, la convenienza aumenta ulteriormente: lo sconto aggiuntivo di 50 euro abbatte la cifra finale a 744 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pixel 10 Pro a prezzi stracciati: risparmia fino a 744 euro ora Pixel 10 Pro vs iPhone 17 Pro: Google ha FINALMENTE superato Apple Notizie correlate Pixel 10 pro risparmia 400 dollari con i punti play su 10 pro xl o 10 prosi segnalano sviluppi interessanti nella promozione legata a pixel 10 pro e pixel 10 pro xl all’interno del programma google play points, con uno... Google pixel 10 pro fold offerta: risparmia 350 dollari sul pieghevole preferitoin un panorama di smartphone pieghevoli, il pixel 10 pro fold si posiziona come proposta equilibrata tra potenza, design e autonomia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Google Pixel 10 Pro: lo sconto Amazon di 320€ lo rende molto più interessante; Sconti di primavera per Google: tagli importanti sui Pixel 10 e super permuta fino al 6 maggio; Pixel 10 (128 GB) a un super prezzo: 549 euro su Amazon; Tutta la gamma Pixel più recente protagonista delle nuove offerte del Google Store, con sconti e bonus. Google Pixel 10 Pro da 256GB al minimo storico su Amazon (-34%)Se vai alla svelta oggi puoi avere il Google Pixel 10 Pro da 256 GB al minimo storico su Amazon, con lo sconto del 34%. Se vai alla svelta oggi puoi avere il Google Pixel 10 Pro da 256 GB al minimo ... punto-informatico.it Google Pixel 10 Pro 256GB crolla su Amazon: sconto di 405€ sul listinoGoogle Pixel 10 Pro in versione 256GB costa meno della versione 128GB su Amazon in questo momento. Puoi portarlo a casa a 794€ invece di 1199€ con spedizioni rapide e senza costi supplementari se sei ... hdblog.it Il limite dei Google Pixel 8 non sembra essere risolvibile con un semplice aggiornamento software. Le segnalazioni riguardanti le instabilità delle connessioni Wi-Fi e Bluetooth hanno trovato una spiegazione che cambia le prospettive per i possessori dei flag - facebook.com facebook Come si diventa napoletano Chiediamo a Google Pixel! #GooglePixel #GoogleGemini x.com