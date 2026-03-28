Auto GPL 2026 | tutti i modelli prezzi e quanto si risparmia?

Nel 2026, sul mercato italiano sono disponibili vari modelli di auto alimentate a GPL, con prezzi che variano in base alla marca e alle caratteristiche. Il GPL si conferma il carburante più economico, con un costo di circa 0,70 euro al litro, rispetto ai 1,75 euro della benzina e ai 2,04 euro del gasolio. Questa differenza si traduce in risparmi significativi per chi sceglie veicoli a GPL.

Il GPL resta il carburante più conveniente in Italia: costa circa 0,70 €litro contro 1,75 € della benzina e 2,04 € del gasolio. Chi sceglie un’auto a GPL risparmia circa 1.500 euro l’anno con 25.000 km percorsi. Ma quali modelli sono disponibili nel 2026? Quanto costa il GPL nel 2026. A marzo 2026, il prezzo medio del GPL in Italia è di circa 0,70 €litro in modalità self-service. Per confronto: Carburante Prezzolitro Costo 100 km Risparmio vs benzina GPL 0,70 € ~6,30 € -49% Benzina 1,75 € ~12,25 € — Gasolio 2,04 € ~11,20 € -9% Con 25.000 km all’anno il risparmio è di circa 1.500 euro rispetto alla benzina. Tutti i modelli GPL disponibili nel 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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