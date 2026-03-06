Dopo aver annunciato il suo prepensionamento, il cantante ha deciso di tornare sulla scena con un grande concerto al Forum di Assago, segnando così il suo ritorno dopo un periodo di pausa. Quattro mesi fa, ha scelto di riaccendere la passione per la musica, lasciando alle spalle un lungo stop e rispondendo alla domanda su chi fosse ancora presente nel mondo dello spettacolo.

"Io ci sono, ma chi altro c’è?". La domanda, tutt’altro che peregrina, è rimbalzata nella testa di Neffa quando quattro mesi fa ha deciso di riavviare con un grande evento al Forum di Assago una carriera in pausa ormai da (troppo) tempo. Un vero e proprio Big Bang, lo definisce lui nello studio di Soundcheck, il format disponibile anche sul nostro sito e canali social, che gli ha messo addosso l’urgenza di mettere sulla strada il tour fra teatri e club. Arriverà anche all’Estragon di Bologna, il 22, 23 e 25 marzo (tutte sold out) e il Vox di Nonantola, il 27. "Superare l’esame del Forum mi ha reso tranquillo come non mai". Cosa le ha fatto cambiare passo? "L’idea di aver ancora cose da dire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neffa: "Mi ero prepensionato. Ma ho nuova fame di vita"

