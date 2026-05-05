Nella notte tra domenica e lunedì, l’ospedale Mellino Mellini di Chiari ha vissuto un episodio di violenza quando un giovane di 19 anni, in stato di ebbrezza, ha iniziato a insultare il personale sanitario e gli addetti alla vigilanza. Durante il caos, il ragazzo ha anche tentato di aggredire i carabinieri intervenuti sul posto, alzando le mani e creando scompiglio nel reparto di pronto soccorso.

Brescia (Chiari) – Notte movimentata quella tra domenica e lunedì all’ospedale Mellino Mellini di Chiari, dove un diciannovenne ubriaco ha dato in escandescenza in pronto soccorso, insultando i sanitari e gli addetti alla vigilanza e alzando le mani nei confronti dei carabinieri. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando al 112 è arrivata una richiesta di intervento dall’ospedale in questione. Un paziente - un diciannovenne di Pontoglio, si scoprirà - dopo essere arrivato in pronto soccorso in evidente stato di ebbrezza e dopo essere stato sottoposto a regolare visita medica, rifiutava categoricamente di lasciare il reparto, diventando ingestibile e mettendo il personale nella condizione di dover chiedere supporto alla vigilanza interna.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caos in ospedale a Chiari, a 19 anni scatena l’inferno

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