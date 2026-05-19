Hermitage Hotel & Resort | la villeggiatura di Forte dei Marmi firmata Starhotels
L'Hermitage Hotel & Resort a Forte dei Marmi è stato recentemente preso in gestione da Starhotels. La struttura si distingue per la sua posizione, che si apre su un’area verde e offre un’atmosfera tranquilla e riservata. L’hotel è accessibile tramite un ingresso che si apre su un giardino, creando un senso di isolamento rispetto alla strada. All’interno, gli ambienti sono progettati per offrire un’esperienza di relax e comfort ai visitatori.
C’è un momento preciso in cui l’Hermitage si rivela: non dalla strada, ma entrando, quando lo spazio si apre all’improvviso e il rumore lascia il posto al silenzio del verde. A Forte dei Marmi, dove tutto sembra già visto, esiste ancora un luogo capace di sorprendere: oltre un ettaro e mezzo di giardino privato si dispiega come una sorpresa inattesa, un’oasi nascosta che da sempre definisce l’identità di questo indirizzo storico della Versilia. Dal 28 maggio, lo storico Hermitage Hotel & Resort entra a far parte di Starhotels Collezione, restituendo alla Versilia un indirizzo che appartiene alla memoria collettiva di Forte dei Marmi, ricordando l’idea più autentica di villeggiatura italiana. 🔗 Leggi su Tpi.it
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