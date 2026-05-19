Heimat a Giovinazzo | le storie delle donne diventano arte pubblica

A Giovinazzo, un progetto artistico trasforma le storie delle donne locali in opere pubbliche. L’installazione coinvolge spazi aperti e mira a rendere visibili le esperienze e le memorie di chi ha vissuto in quella comunità. Le creazioni artistiche sono collocate in luoghi frequentati dalla popolazione, creando un legame diretto tra gli abitanti e le narrazioni rappresentate. L’intervento si inserisce in un percorso di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città.

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