Heimat a Giovinazzo | le storie delle donne diventano arte pubblica
A Giovinazzo, un progetto artistico trasforma le storie delle donne locali in opere pubbliche. L’installazione coinvolge spazi aperti e mira a rendere visibili le esperienze e le memorie di chi ha vissuto in quella comunità. Le creazioni artistiche sono collocate in luoghi frequentati dalla popolazione, creando un legame diretto tra gli abitanti e le narrazioni rappresentate. L’intervento si inserisce in un percorso di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città.
L’arte contemporanea incontra la storia delle donne di Giovinazzo e si fonde con esse nello spazio pubblico che diventa testimone di vite vissute e di preziose memorie. Nasce così ‘HEIMAT’ un progetto di arte pubblica bandito dalla Città Metropolitana di Bari, con fondi del PNRR- PINQUA, vinto. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Sullo stesso argomento
Alghero: tronchi di legno grezzo diventano arte pubblicaUna strada di Alghero si trasforma in una galleria a cielo aperto dove il legno grezzo racconta storie d’amore.
Trame d'Arte: artiste e artisti del territorio raccontano storie di donne attraverso l'arteStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend...