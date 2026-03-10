Alghero | tronchi di legno grezzo diventano arte pubblica

A Alghero, una strada si è trasformata in una galleria a cielo aperto, con tronchi di legno grezzo posizionati lungo il percorso. Le opere di arte pubblica sono state realizzate con materiali naturali e si snodano lungo il tratto cittadino, creando un percorso visivo tra sculture di legno e installazioni. La trasformazione ha coinvolto artisti locali che hanno deciso di utilizzare il legno come elemento principale delle loro creazioni.

Una strada di Alghero si trasforma in una galleria a cielo aperto dove il legno grezzo racconta storie d'amore. L'artista Franco Torturu ha installato un'opera permanente su via Arborea, utilizzando tronchi e materiali riciclati per evocare la natura imperfetta dei sentimenti umani. L'intervento artistico, visibile già da alcune settimane, non richiede biglietti o orari specifici: l'arte esce dai musei per incontrare i cittadini direttamente sul marciapiede. La creazione è illuminata di notte grazie a pannelli solari integrati, rendendo la piazza un punto focale anche dopo il tramonto. Il linguaggio silenzioso del legno vissuto. Franco Torturu opera nella città costiera con una filosofia ben precisa: portare l'estetica fuori dagli spazi chiusi.